Пенсионерка притворилась невменяемой и отсудила проданную квартиру

Москвичка притворилась невменяемой и отсудила квартиру, проданную 6 лет назад

Пожилая москвичка выставила себя невменяемой, чтобы отсудить проданную шесть лет назад квартиру. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Предметом разбирательств стала 45-метровая квартира в столичном районе Зюзино. В 2019 году пенсионерка продала ее своему соседу, стоимость сделки тогда составила пять миллионов рублей. Покупатель сразу же вручил деньги хозяйке, заселился туда с женой и сделал ремонт на миллион рублей. Однако через три года пенсионерка подала на него в суд. В исковом заявлении она объяснила продажу объекта умственной отсталостью, из-за которой в момент сделки якобы не осознавала происходящего. Суд встал на сторону истца и вернул квартиру пенсионерке.

Лишившиеся жилья планируют обжаловать решение. По словам пострадавшего, судебный процесс затеял новый муж пенсионерки, который потребовал ее съехать либо отдать вырученные за продажу квартиры пять миллионов. Супруг настаивает на том, что покупатель — мошенник и деньги за квартиру не отдавал. При этом несостоявшийся квартировладелец уверен, что таким образом пенсионерка возвращает себе жилплощадь не впервые.

Ранее в Иркутске психопат отсудил у семьи квартиру, где сварил в кипятке свою мать. Перед заключением сделки покупатели убедились в юридической чистоте объекта и получили все необходимые документы.