Психопат отобрал квартиру семьи из российского города

Сваривший мать в кипятке психопат отсудил квартиру у семьи из Иркутска

Психопат из города Иркутск отобрал у семьи квартиру, в которой сварил в кипятке свою мать. Он отсудил жилье у россиян после того, как они законно купили его у предыдущей владелицы, пишет издание «Новая Хакасия»

Ольга и ее муж приобрели квартиру в ипотеку в 2021 году. Предыдущая владелица продала недвижимость спустя месяц после покупки, сделав свежий ремонт. Отмечается, что перед заключением сделки покупатели убедились в юридической чистоте объекта и получили все необходимые документы, продавец также пользовалась услугами юристов.

Несмотря на все предосторожности, спустя некоторое время к новым собственникам пришел оперуполномоченный МВД и заявил, что в квартире прописан страдающий шизофренией мужчина, лишивший жизни свою мать и проходящий реабилитацию в психиатрической больнице. Тогда Ольгу и ее мужа заверили, что это обстоятельство не доставит проблем, однако в марте 2023 года мужчина подал иск против них, банка и всех предыдущих владельцев квартиры. Он заявил, что семья незаконно занимает его жилплощадь.

По документам квартира принадлежала мужчине и его матери. Впервые объект продали в 2020 году через девять лет после ухода из жизни второй собственницы, однако факт ее кончины не был зафиксирован юридически. Предположительно, документы подделали «черные риелторы», продавшие квартиру женщине, которая позже заключила сделку с семьей.

В сентябре суд принял решение частично удовлетворить иск и вернуть квартиру мужчине. Все сделки купли-продажи были признаны недействительными, после завершения реабилитации собственник сможет снова заселиться. «Оснований для признания недостойным наследником не имеется, поскольку приговора суда о признании его виновным в совершении и преступления не имеется», — говорится в постановлении.

Ольга ее муж остались без квартиры и с долгом по ипотеке. Кредитный договор признали недействительным в части условия о передаче в залог квартиры, однако им придется выплатить оставшуюся сумму займа. Семья планирует подать апелляцию и добиться обжалования решения суда.

Ранее жительница города Улан-Удэ обманом лишила квартиры пенсионерку с инвалидностью.