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17:31, 18 октября 2023Среда обитания

Внучка лишила квартиры пенсионерку с инвалидностью

В Улан-Удэ пенсионерка-инвалид осталась без квартиры из-за махинаций внучки

Фото: Maliutina Anna / Shutterstock / Fotodom

В Улан-Удэ пенсионерка-инвалид осталась без квартиры из-за махинаций внучки. Бабушка подарила ей квартиру, сохранив за собой право пожизненного проживания, пишет местная газета «Номер один».

Соответствующий пункт был включен в договор дарения. Однако в 2022 году при продаже жилья третьему лицу внучка данное условие в документ не внесла. Пенсионерка обратилась в прокуратуру. Иск о защите жилищных прав инвалида в районном суде не удовлетворили, но Верховный суд встал на сторону пожилой женщины. Договор купли-продажи признали недействительным. В Улан-Удэ прокуратура Октябрьского района провела проверку по обращению пенсионерки о нарушении ее жилищных прав.

Ранее в Новосибирске инвалида вызволили из заваленной мусором квартиры, где он по воле матери соседствовал со 101 кошкой. В квартире среди гор отходов расплодились тараканы, канализация не работала. На жалобы соседей ни в администрации города, ни в Роспотребнадзоре должным образом не откликнулись.

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    Виктория Клабукова
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