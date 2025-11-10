Раскрыто отношение Долиной к сделкам по продаже ее квартиры

Долина считала, что сделки по продаже квартиры идут фиктивно под контролем МВД

Певица Лариса Долина полагала, что сделки по продаже ее квартиры являются фиктивными. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальные судебные документы.

В бумагах подчеркивается, что Долина считала, что сделки заключаются фиктивно «под контролем сотрудников правоохранительных органов». По словам певицы, у нее не было планов на отчуждение квартиры.

Ранее суд признал Долину неспособной осознавать свои действия при продаже квартиры. О том, что певица продала квартиру под влиянием мошенников, стало известно в августе 2024 года. Покупателем выступила 34-летняя мать-одиночка Полина Лурье, стоимость недвижимости составила 112 миллионов рублей.