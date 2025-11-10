Силовые структуры
04:06, 10 ноября 2025Силовые структуры

Раскрыто отношение Долиной к сделкам по продаже ее квартиры

Долина считала, что сделки по продаже квартиры идут фиктивно под контролем МВД
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Лариса Долина

Лариса Долина. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Певица Лариса Долина полагала, что сделки по продаже ее квартиры являются фиктивными. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальные судебные документы.

В бумагах подчеркивается, что Долина считала, что сделки заключаются фиктивно «под контролем сотрудников правоохранительных органов». По словам певицы, у нее не было планов на отчуждение квартиры.

Ранее суд признал Долину неспособной осознавать свои действия при продаже квартиры. О том, что певица продала квартиру под влиянием мошенников, стало известно в августе 2024 года. Покупателем выступила 34-летняя мать-одиночка Полина Лурье, стоимость недвижимости составила 112 миллионов рублей.

