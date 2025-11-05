Рынок недвижимости в России накрыл «эффект Долиной»

Эксперт по жилью Тетыш: Рынок лихорадит после дела об афере с квартирой Долиной

«Эффект Долиной» накрыл отечественный рынок недвижимости и приводит покупателей в ужас. О реакции отрасли на громкое судебное разбирательство «Деловому Петербургу» рассказала юрист по недвижимости, кандидат юридических наук и основатель компании «Про Право» Елена Рудакова.

Как отметила юрист, афера с жильем российской певицы создала прецедент и стала самым известным примером мошеннической схемы с фиктивной продажей квартир пенсионерами. Дело Долиной-Лурье обнажило пробелы в законе и разуверило россиян в безопасности сделок с недвижимостью. Усилия риелторов и медицинские справки в данном случае не дают гарантий, предупреждает эксперт.

В свете этого поведение покупателей меняется: по словам гендиректора ПИА «Недвижимость» Максима Ельцова, россияне все чаще отказываются вносить аванс, даже если под портрет неблагонадежной сделки подходит не сам продавец, а один из людей, обнаруженный в цепочке перехода прав собственности. Уязвимой категорией считаются пожилые, однако на уловку махинаторов может попасться любой. Соответственно, и оспорить сделку может не только пенсионер, обращают внимание риелторы.

Справки из психдиспансера и заверение документов нотариусом становятся обязательными при заключении сделки, а если возраст ее участников старше 50 лет, то объем бумаг вырастает в разы, отметил председатель совета директоров Агентства развития и исследований в недвижимости Андрей Тетыш. Он признался, что рынок в текущий момент по-настоящему лихорадит, а статистика по числу оспариваний взлетела. «Мы подстраховываемся как можем: приглашаем на сделку всех родственников, приводим психиатра для проведения экспертизы прямо на месте, фиксируем весь процесс на видео. И при этом мы лишь повышаем вероятность того, что сделку потом не оспорят», — объяснил Тетыш.

Несмотря на наличие любых справок и даже видеофиксации суд может встать на сторону продавца, если тот заявит, что находился под влиянием мошенников. «С кейсом Долиной мы эволюционно свернули не туда», — заявил Ельцов.

Спорным решение по делу Долиной называет и гендиректор агентства недвижимости «Адвекс» Владимир Гаврильчук.

Надежных защитных механизмов на сегодняшний день нет. Гаврильчук не считает эффективным и заморозку средств на счетах — эксперт допускает, что продавец может заявить о мошенническом давлении даже спустя год после подписания сделки. Страхование титула — один из методов дополнительной защиты — имеет много подводных камней, напоминает Ельцов: страховые компании в ближайшее время будут менять договоры, чтобы обезопасить себя от выплат.

В свою очередь гендиректор агентства недвижимости «БЕНУА», президент Национальной палаты недвижимости Дмитрий Щегельский советует вносить в договоры купли-продажи пункт, подтверждающий, что с продавцом не связывались третьи лица, принуждающие к сделке, и что он не перечислит им выручку. Также он предлагает требовать от продавца справки о психическом здоровье с освидетельствованием, запрашивать телефоны родственников и проводить сделку в их присутствии.

Ранее в Госдуме предложили еще один способ бороться с жилищными мошенниками. Депутаты хотят ввести обязательную видеосъемку сделок с недвижимостью.