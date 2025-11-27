Стала известна судьба квартиры Долиной

Суд отклонил жалобу Лурье и оставил квартиру Ларисе Долиной

Второй кассационный суд отклонил жалобу Полины Лурье, которая купила квартиру певицы Ларисы Долиной, попавшей под влияние мошенников. О судьбе недвижимости стало известно РИА Новости.

По данным агентства, суд принял решение оставить квартиру в Хамовниках в собственности Долиной. Жалобу Лурье рассмотрела коллегия из тройки судей в закрытом режиме. На этом настоял юрист певицы, сославшись на то, что в зале суда оглашались результаты медицинской экспертизы Долиной.

Отмечается, что сами Долина и Лурье не участвовали в заседании.

Ранее клинический психолог Владимир Крупин заявил, что для снижения случаев мошенничества с недвижимостью, похожих на дело Долиной, нужно разработать специальную методику, которая поможет проверять вменяемость продавцов перед сделкой с недвижимостью.