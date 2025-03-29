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16:25, 29 марта 2025Экономика

Покупательнице квартиры Ларисы Долиной не вернули 112 миллионов рублей

Покупательница квартиры Долиной Лурье: Суд лишил меня жилья и денег
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Василий Кузьмиченок / АГН «Москва»

Полине Лурье, которая купила квартиру народной артистки России, певицы Ларисы Долиной, обманутой мошенниками, не вернули заплаченные за жилье 112 миллионов рублей. Об этом женщина рассказала в интервью Пятому каналу.

«Впервые в своей жизни я ощутила себя столь беззащитной! Хамовнический суд принял решение о возвращении права собственности на купленную мною квартиру Ларисе Долиной. При этом деньги возвращать мне никто не собирается», — сказала Лурье.

Покупательница квартиры звезды заявила, что суд своим решением лишил ее и жилья, и денег. Она также усомнилась, что суд принял бы такое решение, если бы на месте Долиной находилась менее известная персона. Кроме того, Лурье уверена, что во время принятия решения о продаже квартиры певица полностью отдавала отчет своим действиям.

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«Мне сложно поверить, что такой опытный и разумный человек, как Долина, не могла сообщить о якобы совершаемых противоправных действиях своим высокопоставленным знакомым в правоохранительных органах», — заявила Лурье в интервью.

В августе 2024 года Лариса Долина стала жертвой аферистов и лишилась квартиры. По их наводке она продала жилье за 112 миллионов рублей. В общей сложности артистка перевела злоумышленникам 180 миллионов рублей. Специалисты, которые провели экспертизу, пришли к выводу, что в момент продажи квартиры состояние артистки было психически неустойчивым.

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