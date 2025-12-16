Сделку с квартирой Долиной мог сорвать один звонок

Пухова: Звонок Лурье дочери Долиной мог сорвать сделку с квартирой

Адвокат Ларисы Долиной заявила, что сделки с квартирой могло не быть, если бы Полина Лурье связалась с дочерью певицы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» из зала Верховного суда России.

«Никто не посчитал нужным связаться с матерью ребенка [дочерью Ларисы Долиной — прим. «Ленты.ру»]. Один звонок и не было бы ни этой сделки, ни этого судебного процесса», — заявила Мария Пухова.

Долина продала свою квартиру в центре Москвы за 112 миллионов рублей, а полученные от сделки деньги передала мошенникам. Когда певица поняла, что ее обманули, то обратилась в полицию и через суд вернула недвижимость. 34-летняя покупательница Полина Лурье осталась без жилья и не получила обратно деньги.

Артистка настаивает, что в момент продажи находилась под влиянием аферистов. По словам адвоката Лурье, Долина была в прекрасном расположении духа во время показа квартиры.

