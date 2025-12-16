Реклама

15:53, 16 декабря 2025Силовые структурыЭксклюзив

Стало известно о прекрасном расположении духа Долиной при продаже квартиры Лурье

Свириденко: Долина не была под чужим влиянием при продаже квартиры
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Певица Лариса Долина была в прекрасном расположении духа, когда показывала Полине Лурье свою квартиру в центре Москвы. Об этом рассказала адвокат Светлана Свириденко на заседании в Верховном суде России, передает корреспондент «Ленты.ру».

По словам юриста, представляющей интересы Лурье, Долина не находилась под чужим влиянием, вела себя адекватно, ни с кем на связи она не была на момент встречи с покупательницей. Артистка объяснила Лурье, что ей тесно в этой квартире, она собиралась приобрести жилье большей площади.

Свириденко говорила, что в комнатах действительно было мало места, квартира захламлена. Долина заявляла, что у нее есть другое жилье. Из-за ее публичного статуса Лурье ей доверяла, они хорошо общались, обсуждали детей. Долина хотела продать квартиру и все выписки об этом свидетельствуют, отметила Свириденко.

Долина не явилась на слушания в Верховный суд.

Она продала квартиру в центре Москвы за 112 миллионов рублей, после чего передала вырученные средства мошенникам. Когда артистка поняла, что ее обманули, то через суд вернула недвижимость. При этом покупательница квартиры, 34-летняя предпринимательница Полина Лурье, осталась без жилья и не получила обратно деньги.

