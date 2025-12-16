Реклама

15:23, 16 декабря 2025Силовые структурыЭксклюзив

Стало известно о явке Долиной и Лурье на заседание по квартире в Верховном суде России

Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Pavel Seleznev / NEWS.ru / Globallookpress.com

Певица Лариса Долина не явилась на слушания в Верховный суд России, где рассматривается жалоба по делу о продаже ее квартиры в центре Москвы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» из суда.

В заседании участвует представитель артистки Мария Пухова. Покупательница ее квартиры Полина Лурье пришла в суд вместе со своим адвокатом Светланой Свириденко. Однако они отказались от общения с журналистами перед началом слушаний.

Сторона Долиной просила закрыть суд от прессы и общественности, мотивируя правом на частную жизнь, однако суд отклонил эту просьбу.

Долина продала квартиру в центре Москвы за 112 миллионов рублей, после чего передала вырученные средства мошенникам. Когда артистка поняла, что ее обманули, то через суд вернула недвижимость. При этом покупательница квартиры, 34-летняя предпринимательница Полина Лурье, осталась без жилья и не получила обратно деньги.

