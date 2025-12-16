Россияне бросились смотреть трансляцию заседания Верховного суда по делу Долиной

Трансляция рассмотрения дела Долиной собрала 230 тысяч просмотров во «ВКонтакте»

Онлайн-трансляция из здания Верховного суда России, где происходит рассмотрение дела о квартире певицы Ларисы Долиной, за час набрала больше 230 тысяч просмотров. О том, что россияне бросились смотреть заседание суда, свидетельствуют данные «ВКонтакте».

Трансляция с рассмотрением дела Долиной стала самым просматриваемым видеоконтентом в группе Верховного суда во «ВКонтакте». При этом суммарные просмотры постоянно растут.

По состоянию на 16:18 мск в моменте за трансляцией следят более 24 тысяч человек.

Ранее в ходе заседания суда стало известно, что покупательница квартиры Долиной Полина Лурье приобретала жилье для себя. Уточнялось, что она собиралась жить там вместе с двумя детьми после развода.

Во вторник, 16 декабря, Верховный суд приступил к рассмотрению жалобы Лурье на решение суда, который постановил оставить купленную ей за 112 миллионов рублей квартиру в собственности Долиной. Артистка на заседание не явилась.

Лариса Долина, будучи под влиянием мошенников, продала квартиру в Хамовниках за 112 миллионов рублей, а вырученные средства и свои сбережения передала аферистам. Позднее суды вернули артистке недвижимость. Покупательница квартиры, 34-летняя предпринимательница, мать-одиночка Полина Лурье осталась без жилья и не получила обратно деньги.