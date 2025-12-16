Лурье рассказала Верховному суду России о сделке с Долиной по квартире

Лурье: Квартиру Долиной покупала для себя, чтобы жить с 2 детьми после развода

Полина Лурье рассказала о покупке квартиры в центре Москвы у певицы Ларисы Долиной. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» из Верховного суда России.

Женщина подтвердила, что приобретала жилье для себя, а не для инвестиций. Она собиралась там проживать вместе с двумя детьми восьми и четырех лет после развода. Лурье отметила, что искала квартиру сама и через риелторов, оценивая варианты с точки зрения своих пожеланий. Она уточнила, что стоимость квартиры артистки была сопоставима с рыночной. Цену снизили из-за отсутствия машиноместа и детской площадки во дворе, к тому же квартире требовался ремонт примерно за 40 миллионов рублей.

По словам женщины, сейчас она вынужденно живет в квартире, которую покупала с бывшим супругом. По делу о мошенничестве с квартирой Долиной Лурье проходит как свидетель.

Ее адвокат Светлана Свириденко указала, что деньги от Долиной не поступали, она не встречалась с Лурье и не обсуждала возможности мирового соглашения.

Долина не явилась на слушания в Верховный суд.

Певица продала квартиру в центре Москвы за 112 миллионов рублей, после чего передала вырученные средства мошенникам. Когда артистка поняла, что ее обманули, то через суд вернула недвижимость. При этом покупательница квартиры, 34-летняя предпринимательница Полина Лурье, осталась без жилья и не получила обратно деньги.