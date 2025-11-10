Долину склонили к продаже квартиры под видом «спецоперации»

РИА Новости: Долина при продаже квартиры думала, что помогает ловить преступника

Народная артистка РФ Лариса Долина при продаже квартиры под влиянием третьих лиц думала, что помогает ловить преступников путем «спецоперации». Соответствующая информация содержится в официальных судебных документах, которые есть в распоряжении агентства РИА Новости.

«При совершении указанных сделок истинного намерения и выраженной воли на отчуждение квартиры не было, она действовала под влиянием посторонних лиц, убедивших ее, что она сотрудничает с правоохранительными органами», — говорится в документах. Помимо этого, в них было указано, что артистка верила, что сделки по продаже ее квартиры являются фиктивными и контролируются сотрудниками правоохранительных органов.

Ранее суд признал Долину неспособной осознавать свои действия при продаже имущества под влиянием аферистов в августе прошлого года. Недвижимость за 112 миллионов рублей приобрела 34-летняя мать-одиночка Полина Лурье, однако позднее ее вернули певице, признав последнюю законной владелицей квартиры.