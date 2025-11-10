Экономика
11:26, 10 ноября 2025

Долину склонили к продаже квартиры под видом «спецоперации»

РИА Новости: Долина при продаже квартиры думала, что помогает ловить преступника
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Геннадий Гуляев / Коммерсантъ

Народная артистка РФ Лариса Долина при продаже квартиры под влиянием третьих лиц думала, что помогает ловить преступников путем «спецоперации». Соответствующая информация содержится в официальных судебных документах, которые есть в распоряжении агентства РИА Новости.

«При совершении указанных сделок истинного намерения и выраженной воли на отчуждение квартиры не было, она действовала под влиянием посторонних лиц, убедивших ее, что она сотрудничает с правоохранительными органами», — говорится в документах. Помимо этого, в них было указано, что артистка верила, что сделки по продаже ее квартиры являются фиктивными и контролируются сотрудниками правоохранительных органов.

Ранее суд признал Долину неспособной осознавать свои действия при продаже имущества под влиянием аферистов в августе прошлого года. Недвижимость за 112 миллионов рублей приобрела 34-летняя мать-одиночка Полина Лурье, однако позднее ее вернули певице, признав последнюю законной владелицей квартиры.

