Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:36, 16 декабря 2025Силовые структуры

Адвокат Долиной подтвердила готовность певицы вернуть деньги Полине Лурье

Адвокат Долиной в суде сообщила о готовности певицы вернуть деньги Лурье
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

На заседании Верховного суда адвокат певицы Ларисы Долиной Мария Пухова подтвердила готовность ее клиентки вернуть деньги покупательнице квартиры Полине Лурье. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» из зала суда.

По словам адвоката, Лариса Долина находилась в заблуждении и была уверена, что участвует в некой специальной операции представителей спецслужб и, как только преступники будут пойманы, государство аннулирует сделку.

Сама Лариса Долина на заседание суда не явилась, ее адвокат Мария Пухова, попросила закрыть судебное заседание из-за риска разглашения информации о частной жизни. Однако прокуратура сочла, что оснований для проведения закрытого судебного заседания нет.

Полина Лурье во время заседания рассказала, что приобретала жилье для себя, а не для инвестиций. Она собиралась там проживать вместе с двумя детьми восьми и четырех лет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сделку с квартирой Долиной мог сорвать один звонок

    Семь месяцев «великой войны» и распад Украины. Предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    В спорах о вреде наркоза поставили точку

    Глава Минфина США назвал двух кандидатов на пост главы Федрезерва

    На Украине рассказали о войне роботов

    В суде перечислили всю недвижимость Долиной

    Корпоративы в России призвали заменить 13-й зарплатой

    iPhone подорожают из-за Samsung

    Врач предупредила о возможных опасностях новогодней елки

    Москвичам пообещали скучную погоду

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok