В Верховном суде началось рассмотрение жалобы Полины Лурье по делу о квартире Долиной

Верховный суд начал рассмотрение жалобы Полины Лурье по делу квартиры Долиной

Верховный суд начал рассмотрение жалобы Полины Лурье на решение суда, принявшего решение вернуть квартиру в центре Москвы Ларисе Долиной, которую та продала за 112 миллионов рублей. Об этом из здания суда сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Сама Лариса Долина на заседание суда не явилась, ее интересы представляет адвокат Мария Пухова, которая попросила закрыть судебное заседание из-за риска разглашения информации о частной жизни. Однако прокуратура сочла, что оснований для закрытия дела нет.

15 декабря защита певицы Ларисы Долиной подала возражения на жалобу Полины Лурье.

Скандал разразился после того, как Долина через суд вернула квартиру в центре Москвы, которую она продала за 112 миллионов рублей. Певица заявила, что оформила сделку под влиянием мошенников и передала им все вырученные деньги. При этом покупательница квартиры, 34-летняя предпринимательница Полина Лурье, осталась без жилья и не получила обратно деньги.