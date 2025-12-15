Защита Ларисы Долиной подала возражения на жалобу Полины Лурье

Адвокат Ларисы Долиной подала возражения в Верховный суд на жалобу Полины Лурье

Защита певицы Ларисы Долиной подала возражения на жалобу Полины Лурье. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, возражения поданы адвокатом Марией Пуховой в Верховный суд России, где Лурье пытается оспорить право собственности на дорогостоящую квартиру в столичном районе Хамовники. Жалоба Лурье на предыдущее решение судов, постановивших оставить недвижимость в собственности Ларисы Долиной, будет рассмотрена 16 декабря.

Скандал разразился после того, как Долина через суд вернула квартиру в центре Москвы, которую она продала за 112 миллионов рублей. Певица заявила, что оформила сделку под влиянием мошенников и передала им все вырученные деньги. При этом покупательница квартиры, 34-летняя предпринимательница Полина Лурье, осталась без жилья и не получила обратно деньги.

После того как зрители начали массово отказываться от посещения мероприятий с участием певицы, она появилась в эфире Первого канала и рассказала о слежке и угрозах со стороны мошенников.