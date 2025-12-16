Реклама

Экономика
16:47, 16 декабря 2025

В суде перечислили всю недвижимость Долиной

Адвокат Лурье перечислила в суде всю недвижимость Долиной
Александра Качан (Редактор)
Светлана Свириденко (слева) и Полина Лурье

Светлана Свириденко (слева) и Полина Лурье . Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Адвокат покупательницы квартиры певицы Ларисы Долиной Полины Лурье Светлана Свириденко перечислила в Верховном суде всю недвижимость певицы. Об этом пишет Ura.ru.

Представительница Лурье напомнила, что квартира в Хамовниках — не единственное жилье артистки, о чем Долина заявила во время заключения сделки. «У нее (Долиной) есть еще одна квартира в Москве и загородный дом», — рассказала Свириденко.

С помощью этих сведений адвокат рассчитывает доказать суду осознанность действий певицы при продаже квартиры.

Ранее Полина Лурье подтвердила, что покупала квартиру Долиной для личного пользования, а не для инвестиций. Она планировала жить там вместе с двумя детьми восьми и четырех лет после развода.

