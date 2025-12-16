Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:28, 16 декабря 2025Силовые структурыЭксклюзив

Адвокат певицы Долиной потребовал закрыть процесс по квартире

Адвокат Долиной требует закрыть основную часть процесса по квартире
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Адвокат певицы Ларисы Долиной Мария Пухова потребовала закрыть основную часть процесса по жалобе покупательницы квартиры Полины Лурье. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» Варвара Митина из зала суда.

Пухова сослалась на врачебную тайну, информацию о ребенке и риск нарушения частной жизни лица, участвующего в деле. Представитель Лурье и прокурор выступили против. В результате Верховный суд отклонил просьбу Пуховой.

Ранее сообщалось, что Долина не явилась на процесс.

Долина продала квартиру в центре Москвы за 112 миллионов рублей, после чего передала вырученные средства мошенникам. Когда артистка поняла, что ее обманули, то через суд вернула недвижимость. При этом покупательница квартиры, 34-летняя предпринимательница Полина Лурье, осталась без жилья и не получила обратно деньги.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сделку с квартирой Долиной мог сорвать один звонок

    Семь месяцев «великой войны» и распад Украины. Предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    В спорах о вреде наркоза поставили точку

    Глава Минфина США назвал двух кандидатов на пост главы Федрезерва

    На Украине рассказали о войне роботов

    В суде перечислили всю недвижимость Долиной

    Корпоративы в России призвали заменить 13-й зарплатой

    iPhone подорожают из-за Samsung

    Врач предупредила о возможных опасностях новогодней елки

    Москвичам пообещали скучную погоду

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok