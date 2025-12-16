Адвокат певицы Долиной потребовал закрыть процесс по квартире

Адвокат Долиной требует закрыть основную часть процесса по квартире

Адвокат певицы Ларисы Долиной Мария Пухова потребовала закрыть основную часть процесса по жалобе покупательницы квартиры Полины Лурье. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» Варвара Митина из зала суда.

Пухова сослалась на врачебную тайну, информацию о ребенке и риск нарушения частной жизни лица, участвующего в деле. Представитель Лурье и прокурор выступили против. В результате Верховный суд отклонил просьбу Пуховой.

Ранее сообщалось, что Долина не явилась на процесс.

Долина продала квартиру в центре Москвы за 112 миллионов рублей, после чего передала вырученные средства мошенникам. Когда артистка поняла, что ее обманули, то через суд вернула недвижимость. При этом покупательница квартиры, 34-летняя предпринимательница Полина Лурье, осталась без жилья и не получила обратно деньги.