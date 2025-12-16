Полина Лурье потребовала выселить Долину из квартиры

Лурье потребовала принудительно выселить Долину из квартиры

Полина Лурье потребовала в своем иске принудительно выселить певицу Ларису Долиной из квартиры в столичном районе Хамовники. Об этом из зала суда сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Во вторник, 16 декабря, Верховный суд приступил к рассмотрению жалобы Лурье на решение суда, постановившего оставить купленную ей за 112 миллионов рублей квартиру в собственности Ларисы Долиной.

Адвокат певицы Мария Пухова потребовала закрыть основную часть процесса, но получила отказ.

Долина продала квартиру в центре Москвы за 112 миллионов рублей, после чего передала вырученные средства мошенникам. Когда артистка поняла, что ее обманули, то через суд вернула недвижимость. При этом покупательница квартиры, 34-летняя предпринимательница Полина Лурье, осталась без жилья и не получила обратно деньги.