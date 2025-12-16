Реклама

Силовые структуры
Силовые структуры
18:21, 16 декабря 2025Силовые структурыЭксклюзив

Раскрыты подробности о выселении Долиной из проданной квартиры

ВС РФ призвал рассмотреть иск о выселении Долиной из квартиры в ближайшее время
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Seleznev Pavel / News.ru / Globallookpress.com

Верховный суд (ВС) России призвал рассмотреть иск о выселении певицы Ларисы Долиной из проданной квартиры в ближайшее время. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» из зала суда.

По данным суда, артистка находится в квартире незаконно. Если она не покинет ее добровольно, то суд нижестоящей инстанции рассмотрит вопрос о выселении.

Ранее ВС отменил решения нижестоящих инстанций по делу о квартире Ларисы Долиной, которая продала ее Полине Лурье под влиянием мошенников. Право собственности он оставил за покупательницей. Певице разрешили проживать в квартире до решения суда второй инстанции — туда на новое рассмотрение отправили иск о ее принудительном выселении.

По мнению адвоката Лурье, своим решением ВС подтвердил, что в стране есть правосудие.

