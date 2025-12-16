Реклама

17:45, 16 декабря 2025Силовые структурыЭксклюзив

Решение Верховного суда России по квартире Долиной восприняли с плачем

Свириденко: У Лурье есть дом, правосудие в РФ есть, спасибо, что разобрались
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алена Бжахова / ТАСС

Верховный суд России своим решением по делу о квартире певицы Ларисы Долиной подтвердил, что в стране есть правосудие. Такое мнение высказала адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко, комментируя исход дела, передает корреспондент «Ленты.ру».

Юрист расплакалась после оглашения решения, а Лурье, улыбаясь, обняла своего адвоката. Свириденко поблагодарила всех, заявив, что «мы верили в победу, теперь у Полины есть дом».

«Правосудие в России есть, спасибо Верховному суду, который разобрался и принял единственное правильное решение», --отметила Свириденко. Она добавила, что Лурье будет судиться за то, чтобы выписать из приобретенной квартиры прежних собственников.

Верховный суд России отменил решение трех нижестоящих судов, которые признали сделку по продаже квартиры Долиной недействительной. Дело направлено на новое рассмотрение.

