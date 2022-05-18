МВД объявило в розыск известного блогера

МВД России объявило в розыск блогера и основателя проекта CIT Карпука по уголовной статье

МВД России объявило в розыск известного блогера, основателя расследовательского проекта Conflict Intelligence Team (CIT) Руслана Карпука, также известного как Руслан Левиев. Информация об этом появилась в базе ведомства.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится в базе. Другие подробности не приводятся.

Ранее ТАСС стало известно, что Следственный комитет (СК) потребовал арестовать блогера в рамках уголовного дела. «В суд поступило ходатайство СК о заочном аресте Карпука Р. Л., обвиняемого по части 2 статьи 207.3 ("Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ")», — сообщили агентству в суде.

11 мая сообщалось, что МВД в рамках уголовного дела объявило в розыск бывшего участника телепрограммы «Что? Где? Когда?» и журналиста Ровшана Аскерова. Знаток, комментируя эту информацию, заявил, что решение ведомства не стало для него неожиданностью.

Перед этим стало известно, что СК возбудил в отношении Аскерова уголовное дело о реабилитации нацизма. В ведомстве отметили, что поводом послужил пост знатока в соцсети, в котором он опубликовал заведомо ложные сведения, порочащие память маршала Советского Союза Георгия Жукова.