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Журналистов Наки и Латынину включили в список физлиц-иноагентов

Минюст России включил в список физлиц-иноагентов Наки, Латынину и Эйдельман

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Минюст России внес в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, журналистов Майкла Наки и Юлию Латынину, а также историка Тамару Эйдельман. Список размещен на сайте ведомства.

Об этом сообщается в пятницу на сайте ведомства.

Обоснованием включения их в перечень значится «осуществление политической деятельности», иностранным источником указана Украина.

Тамара Эйдельман — историк и заслуженный учитель России, проживает в Лиссабоне. Наки и Латынина также уехали из России.

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Марина Совина
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