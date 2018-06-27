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Матильда впервые высказалась о причине развода со Шнуровым

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Матильда Шнурова впервые прокомментировала объявление о разводе с лидером группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым. Она напомнила в Instagram «конспираторам, наблюдателям и толкователям» о том, что жизнь сложнее ленты новостей.

«Порой и сами главные герои не понимают, что произошло на самом деле. В небе висит ядерный гриб, а они, слепые, не видят его в этот момент. Разбирайтесь лучше в своей собственной жизни, она проходит мимо, пока вы сидите в интернете, сливая свое драгоценное время в никуда», — написала Матильда.

Фото опубликовано @mshnurova

«Мой вам совет, если позволите, стар как мир и довольно банален — живите своей жизнью», — добавила она.

Ранее в июне о разводе Шнурова с Матильдой высказались друзья музыканта, пожелавшие не раскрывать своих имен. Они заявили, что лидер «Ленинграда» застукал жену с любовником. В том же месяце рэпер Гнойный выпустил дисс на Шнурова, в котором обвинил его в предательстве супруги. Развод также прокомментировала бывшая солистка «Ленинграда» Алиса Вокс.

Шнуров объявил о разрыве с Матильдой 25 мая.

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