Шнуров написал стихотворение о недостижимом пенсионном возрасте

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил стихотворение пенсионному возрасту, которого, по словам музыканта, «не достичь, как горизонта». Произведение опубликовано в его Instagram.
«Здесь нужна какая-то сноровка,
Чтоб не забухать, не заколоться.
Пенсионный возраст, как морковка,
Перед осликом, что кружит у колодца.
Не достичь его, как горизонта.
Ты к нему, а он совсем не ближе.
Не спасет позитивизм Огюста Конта.
Дайте водки и две пачки сижек.
Пьяненький уже сижу у сквера.
Жизнь прекрасна, хоть не умирай!
Пенсионный возраст это вера,
Как загробный мир, как ад и рай!
Пенсионный возраст это идол,
Образ, а под красками — фанера.
Может есть, но я давно не видел,
Не во сне, а наяву пенсионера»,
— написал Шнуров.
14 июня премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил о повышении пенсионного возраста с 2019 года. Для мужчин этот показатель будет поднят до 65 лет, а для женщин — до 63 лет.