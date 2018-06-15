Шнуров написал стихотворение о недостижимом пенсионном возрасте

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил стихотворение пенсионному возрасту, которого, по словам музыканта, «не достичь, как горизонта». Произведение опубликовано в его Instagram.

«Здесь нужна какая-то сноровка,

Чтоб не забухать, не заколоться.

Пенсионный возраст, как морковка,

Перед осликом, что кружит у колодца.

Не достичь его, как горизонта.

Ты к нему, а он совсем не ближе.

Не спасет позитивизм Огюста Конта.

Дайте водки и две пачки сижек.

Пьяненький уже сижу у сквера.

Жизнь прекрасна, хоть не умирай!

Пенсионный возраст это вера,

Как загробный мир, как ад и рай!

Пенсионный возраст это идол,

Образ, а под красками — фанера.

Может есть, но я давно не видел,

Не во сне, а наяву пенсионера»,

— написал Шнуров.

Фото опубликовано @shnurovs

14 июня премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил о повышении пенсионного возраста с 2019 года. Для мужчин этот показатель будет поднят до 65 лет, а для женщин — до 63 лет.

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