Шнуров с Матильдой поделили имущество

Бывшая жена фронтмена группы «Ленинград» Сергея Шнурова Матильда опубликовала на своей странице в Instagram свидетельство о разводе.

«Официальное. Чтобы прекратить все дурные домыслы и слухи», — написала Матильда.

Она также добавила, что раздел имущества между бывшими супругами «произошел по обоюдному согласию». Ранее ходили слухи о том, что поделить совместно нажитую собственность (как утверждалось в СМИ, это пять квартир в Петербурге, четыре автомобиля и более 10 миллионов долларов США) Шнуровы намереваются через суд.

В конце мая Шнуров объявил о разводе со своей супругой Матильдой и опубликовал в соцсетях ряд стихотворений о своих переживаниях. В одном он заявил, что ему очень больно и он «ранен, может, и убит», во втором рассказал об обмане женщины, а в третьем пожаловался на невозможность завязать узлом свой шнур. Матильда также высказалась о расставании. Знакомые Шнурова заявили, что причина развода — измена супруги.

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