Нагиев назвал «шкурой» сорвавшего съемки Шнурова

Ведущий телепроекта «Голос» Дмитрий Нагиев во время съемок шоу назвал «шкурой» музыканта Сергея Шнурова. Об этом сообщает «Комсомольская правда» во вторник, 11 декабря.

Отмечается, что в ходе очередного выпуска певец отказался выбирать между участницами Дарией Гроссман и Ритой Крон и переложил ответственность на других наставников.

«Я оставляю обеих, такие мои правила. Мне не нравится ситуация выбора. Я человек, постоянно уходящий от ответственности», — сказал исполнитель.

Нагиев попросил музыканта «не топить весь проект» и определиться с выбором. После этого Шнуров поднял руки обеих исполнительниц и увел их со сцены.

В ситуацию пришлось вмешаться главному продюсеру программы Юрию Аксюте и Маурицу Бриету — представителю телекомпании Talpa, владеющей форматом шоу. Они напомнили певцу про правила программы, но тот отказался выбирать и заявил, что «три наставника проголосуют за того, кто останется».

«Ну ты и шкура!» — отреагировал на ситуацию Нагиев.

После перепалки с коллегами Шнуров оставил Дарию Гроссман.

В начале декабря музыкант написал стихотворение, в котором пообещал продюсеру Иосифу Пригожину перестать использовать мат и начать слушать Валерию. Ранее Пригожин назвал фанатов «Ленинграда» лохами, объяснив это тем, что они повторяют нецензурные слова за лидером группы.

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