Лидер Rammstein переоделся в костюм японской школьницы и проклял алгебру

Лидер немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн выпустил клип на совместную с хип-хоп-исполнителем Haftbefehl песню Mathematik. Ролик опубликован на официальном YouTube-канале музыканта.

На видео ярко накрашенный Линдеманн гуляет по городу в костюме японской школьницы и поет про ненависть к математике. Он заявляет, что никогда не хотел ходить в школу, а хотел смотреть телевизор дома. В первом куплете певец задается вопросом о том, почему ему приходится так много думать.

На других кадрах фронтмен Rammstein читает рэп в окружении полуголых мужчин в белых подтяжках.

В октябре Тилль Линдеманн приехал в Москву с камерным литературно-музыкальным концертом, посвященным выходу книги его ранних стихов Messer. Во время визита музыканту подарили бюст Владимира Ленина.

Недавно артист завершил свой тур по России. С 3 по 13 декабря певец выступил в Санкт-Петербурге, Москве, Новосибирске, Иркутске и Самаре.

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