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Лидер Rammstein устроит тур по России

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Тилль Линдеманн

Фронтмен немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн анонсировал тур по России. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 20 сентября.

С 3-го по 13 декабря музыкант выступит в пяти городах страны — Санкт-Петербурге, Москве, Новосибирске, Иркутске и Самаре. Линдеманн представит новую программу Messer, детали которой хранятся в секрете. По словам организаторов, «это будет что-то грандиозное».

Вместе с фронтменом Rammstein в российском туре примет участие Петер Тэгтгрен, лидер метал-группы Hypocrisy и создатель индастриал-метал проектa Pain.

Отмечается, что концерты будут сопровождаться автограф-сессиями Линдеманна. Билеты поступят в продажу 1 октября. Предварительные заявки на посещение выступлений можно оставить на сайте гастролей.

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