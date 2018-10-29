Лидер Rammstein оценил подаренный ему в Москве бюст Ленина

Лидеру немецкой группы Rammstein Тиллю Линдеманну вручили бюст Владимира Ленина в Москве. Об этом в понедельник, 29 октября, сообщает РИА Новости.

Линдеманн приехал в российскую столицу с камерным литературно-музыкальным концертом, посвященным выходу книги его ранних стихов Messer. Подарок приурочили ко дню Октябрьской революции.

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«Прекрасный Ленин», — сказал музыкант, который родился и вырос в ГДР. Отмечается, что подарок его развеселил.

Во время визита в Россию Линдеманн выступит в пяти городах: в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Иркутске и Самаре.

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