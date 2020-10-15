Певец Чумаков вспомнил о домогательствах со стороны мужчины

Российский певец Алексей Чумаков в ходе шоу «Алена, блин!» вспомнил о домогательствах со стороны мужчины. Запись интервью опубликована на YouTube-канале передачи.

Исполнитель песен «Необыкновенная» и «Девочка-море» рассказал, что инцидент произошел на кастинге мюзикла «Чикаго». После первого тура, который артист успешно прошел, ему позвонили и попросили вновь приехать.

«Я поднимаюсь по лестнице. Там стоят парни, они такие сладкие все», — рассказал Чумаков. Он увидел, что они стоят в большой очереди, и решил обойти ее, так как думал, что его попросят петь, а не танцевать. В очереди он увидел молодого человека с бородой, у которого поинтересовался, где проходит кастинг.

«Это было мое первое соприкосновение с шоу-бизнесом. Этот чувак аккуратненько, пока я стоял, меня так взял за передницу. И тут я понимаю, что это он видимо сделал специально, потому что это единственное, что меня заставило уйти в конец очереди», — рассказал певец.

Чумаков отметил, что решил не вступать в конфликт. Он подчеркнул, что у него много гомосексуальных друзей, поэтому он не гомофоб.