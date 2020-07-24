Украинскую поп-певицу и бывшую солистку «ВИА Гры» Анну Седокову в семь лет пытался изнасиловать педофил. Об этом она сообщила в своей автобиографии «Я сильная. Я справлюсь», отрывки которой опубликовало издание StarHit.

Артистка рассказала, что в детстве ее отец ушел из семьи, оставив мать с двумя детьми. В какой-то момент за матерью начал ухаживать мужчина по имени Сергей, который периодически появлялся у них дома.

«Он открывал дверь в мою комнату и замирал над моей кроваткой. Сначала стоял и смотрел на меня, думая, что я сплю. Потом осторожно просовывал руку под одеяло и начинал гладить меня по голой ноге. С каждым разом забираясь все выше и выше», — поделилась исполнительница. Она вспомнила, что из-за этих случаев начала испытывать проблемы со сном.

Однажды мужчина выпорол ее ремнем, после чего Седокова решила отомстить и подложила ему на стул иголку. После этого Сергей стал чаще приходить к ней по ночам. Однажды артистка не выдержала и закричала. «Мама прибежала мгновенно, все поняла без слов, и больше дядя Сережа к нам не приходил. А я еще несколько лет не могла спать по ночам, вновь и вновь ожидая этого кошмара», — вспомнила певица.

В марте Седокова рассказала, что пережила домогательства в возрасте 12 лет. Артистка призвала женщин уважать себя и не давать мужчинам пользоваться собой.