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Журналиста Кушанашвили удивила стоимость недвижимости Урганта

Кушанашвили заявил, что Ургант не мог купить свою недвижимость на зарплату телеведущего

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российский журналист Отар Кушанашвили считает, что телеведущий Иван Ургант не мог купить всю имеющуюся у него недвижимость на обычную зарплату и доходы от ведения корпоративных мероприятий. Об этом Кушанашвили заявил в своем YouTube-шоу «Каково?!».

Кушанашвили удивила стоимость недвижимости ведущего программы «Вечерний Ургант». Ранее в ряде СМИ появилась информация, что Ургант продает несколько квартир в Москве и дом в Подмосковье за сотни миллионов рублей. По словам журналиста, ведущий появился в профессии на семь лет позже него.

«Откуда у него столько денег купить этот дом? Он начинал позже меня лет на семь, я объявлял его на вечеринках, <...> человек продает дом, который когда-то купил за восемь миллиардов долларов, хочет сбыть за миллиард. Не бывает ни корпоративов, ни зарплаты даже на Первом [канале], которые в сумме за эти годы позволили бы купить такой особняк», — подчеркнул Кушанашвили. Он сообщил, что ему однажды предложили выплатить гонорар томатной пастой. «Эти люди не умеют ничего из того, что умею я, и покупают дома», — посетовал журналист.

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Ранее сообщалось, что Ургант вернулся из Израиля, куда он уехал после начала спецоперации на Украине, и решил продать свой огромный особняк на Рублевке. Выставленный на рынок дом расположен в элитном коттеджном поселке Горки-10, на 25 километре Рублево-Успенского шоссе. Площадь коттеджа превышает тысячу квадратных метров, а цена варьируется у разных риелторских агентств от 150 миллионов до 160 миллионов рублей.

Нина Ташевская
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