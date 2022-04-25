Журналиста Кушанашвили удивила стоимость недвижимости Урганта

Кушанашвили заявил, что Ургант не мог купить свою недвижимость на зарплату телеведущего

Российский журналист Отар Кушанашвили считает, что телеведущий Иван Ургант не мог купить всю имеющуюся у него недвижимость на обычную зарплату и доходы от ведения корпоративных мероприятий. Об этом Кушанашвили заявил в своем YouTube-шоу «Каково?!».

Кушанашвили удивила стоимость недвижимости ведущего программы «Вечерний Ургант». Ранее в ряде СМИ появилась информация, что Ургант продает несколько квартир в Москве и дом в Подмосковье за сотни миллионов рублей. По словам журналиста, ведущий появился в профессии на семь лет позже него.

«Откуда у него столько денег купить этот дом? Он начинал позже меня лет на семь, я объявлял его на вечеринках, <...> человек продает дом, который когда-то купил за восемь миллиардов долларов, хочет сбыть за миллиард. Не бывает ни корпоративов, ни зарплаты даже на Первом [канале], которые в сумме за эти годы позволили бы купить такой особняк», — подчеркнул Кушанашвили. Он сообщил, что ему однажды предложили выплатить гонорар томатной пастой. «Эти люди не умеют ничего из того, что умею я, и покупают дома», — посетовал журналист.

Ранее сообщалось, что Ургант вернулся из Израиля, куда он уехал после начала спецоперации на Украине, и решил продать свой огромный особняк на Рублевке. Выставленный на рынок дом расположен в элитном коттеджном поселке Горки-10, на 25 километре Рублево-Успенского шоссе. Площадь коттеджа превышает тысячу квадратных метров, а цена варьируется у разных риелторских агентств от 150 миллионов до 160 миллионов рублей.