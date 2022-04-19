Ургант решил избавиться от огромного особняка с плесенью

Особняк телеведущего Урганта на Рублевке выставили на продажу за 150 миллионов рублей

Российский телеведущий Иван Ургант по возвращении из Израиля решил избавиться от своего огромного особняка на Рублевке. Объявление о продаже дома заметили на нескольких сайтах по реализации недвижимости, пишет KP.RU.

Выставленное на продажу жилье расположено в элитном коттеджном поселке Горки-10, на 25-м километре Рублево-Успенского шоссе. Площадь дома превышает тысячу квадратных метров, а цена варьируется у разных риелторских агентств от 150 миллионов до 160 миллионов рублей — по данным «КП», это в три раза меньше, чем заплатил за него Ургант в 2018 году.

Причиной для такой большой скидки, по мнению журналистов, стала черная плесень, которую заметили на фото в объявлении. В КП предположили, что грибок на территории особняка возник из-за плохой гидроизоляции цоколя — вода из пруда могла проникать в подвал.

Отмечается, что дом расположен на участке в 160 соток, непосредственно перед зданием находится пруд. Внутри особняка есть пять спален, три санузла, гостиная с камином, тренажерный зал, спа с бассейном и летняя терраса. Кроме того, на территории есть отдельный дом площадью 400 квадратных метров для прислуги и гараж на четыре машины.

По словам источника из окружения телеведущего, Ургант покупал особняк, чтобы жить там с семьей. Однако после переезда они обнаружили проблему с плесенью — грибок начал расползаться так быстро, что дом пришлось покинуть. Жилье пытались сдать в аренду за два миллиона рублей в месяц, но желающих не нашлось, и участок долгое время пустовал. Эксперты в области недвижимости убеждены, что будущим владельцам придется снести особняк и построить на его месте новый, поскольку жить с плесенью опасно для здоровья.

Ранее стало известно, что на Рублевке продадут с огромной скидкой земли основателя Межпромбанка Сергея Пугачева. Речь идет о нескольких земельных участках общей площадью порядка 1,2 тысячи гектаров бывшего Московского конного завода № 1 и совхоза «Ленинский луч» в Одинцовском районе Подмосковья.