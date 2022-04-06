Земли российского банкира на Рублевке продадут по частям с огромной скидкой

ВТБ начал распродавать по частям земли банкира Пугачева рядом с Рублево-Успенским шоссе

Входящая в группу ВТБ компания «БМ проект» начала распродавать по частям с огромной скидкой земли под Москвой, некогда принадлежавшие основателю Межпромбанка Сергею Пугачеву. На два лота рядом с Рублево-Успенским шоссе уже удалось найти покупателей, пишут «Ведомости».

Речь идет о нескольких земельных участках общей площадью порядка 1200 гектаров бывшего Московского конного завода № 1 и совхоза «Ленинский луч» в Одинцовском районе Подмосковья. До кризиса 2008 года подконтрольная Пугачеву Объединенная промышленная корпорация заложила эту недвижимость в ВТБ по кредиту в размере 2,4 миллиарда долларов (по текущему курсу более 199,6 миллиарда рублей). Сам банкир планировал возвести на территориях один миллион квадратных метров жилья, в том числе элитный поселок «Грибаново», но был вынужден передать земли финансовой организации за долги.

В 2019 году ВТБ решил продать часть участков крупным лотов в 183,3 гектара, однако процедуру пришлось отменить. Теперь госбанк решил реализовывать территории по более мелким долям. Известно, что 5,6 гектара за 140,3 миллиона рублей уже приобрела компания «Техностройпроект», которая специализируется на строительстве медицинских учреждений — среди известных ее проектов клинический госпиталь «Лапино» в Подмосковье. Другой участок площадью 15,1 гектара должен достаться за 421,5 миллиона рублей индивидуальному предпринимателю Оксане Акимовой — она является совладелицей компании «Нучар», которая занимается оптовой торговлей мясом.

Из протокола торгов следует, что оба лота достались победителям аукционов без борьбы. В том же документе сказано об отсутствии заявок на приобретение двух других объектов, площадь которых 58,3 и 26,4 гектара.

Эксперты считают, что ВТБ вряд ли отбил затраты на покупку земель, Госбанк приобрел их из расчета 20 тысяч долларов (около 622 тысяч рублей по курсу ЦБ на момент сделки в июле 2009-го), а новые владельцы заплатят 250-280 тысяч рублей за сотку, подсчитала управляющий партнер Dombook и председатель совета директоров «Бест-новостроя» Ирина Доброхотова. Специалист отметила, что участки под возведение частных домов в этом районе стоят 1,5-2 миллиона за сотку. Управляющий партнер Rusland SP Илья Шуравин уверен, что недвижимость можно было продать по более высокой цене, однако в текущей ситуации на рынке это практически невозможно.

Дальнейшая судьба земель на Рублево-Успенском шоссе неизвестна. По словам Доброхотовой, на месте конезавода логичнее всего возвести новый коттеджный поселок, премиальные таунхаусы или продавать участками под индивидуальное жилищное строительство. Аналогичную точку зрения разделяет и Шуравин. Эксперт полагает, что в этой локации был бы востребован коттеджный поселок бизнес-класса с площадью домов от 180 до 320 квадратных метров и соответствующей инфраструктурой — магазины, частный детский сад и прочее.