Телеведущий Отар Кушанашвили рассказал об алкогольной зависимости

Известный российский журналист и телеведущий Отар Кушанашвили рассказал об алкогольной зависимости. Подробности он раскрыл в интервью Юлии Ягафаровой, запись их беседы доступна на YouTube-канале «PROжизнь».

Ведущий признался, что в прошлом у него были проблемы с алкоголем. Он отметил, что употреблял спиртные напитки ежедневно. «Ничто тебе не поможет, никакой авторитетный человек, который к тебе подойдет, никакая клиника, модные рехабы, ничего не поможет», — высказался Кушанашвили.

По словам журналиста, справиться с зависимостью можно только самостоятельно. «Я заперся дома. (...) И что я пережил в этой квартире в течение нескольких недель? Это не ломка даже, это хуже, чем ломка, это желание, чтобы это закончилось уже все. А потом вдруг мало-помалу появляется такое самоуважение, что тебя эта мерзость не взяла в плен», — вспомнил он.

Ранее Кушанашвили отреагировал на расставание телеведущей Леры Кудрявцевой с мужем Игорем Макаровым из-за его алкогольной зависимости. Журналист заявил, что сам перестал употреблять алкоголь из-за его разрушительного воздействия.

Кудрявцева сообщила о расставании с Макаровым утром 12 января. Она написала, что разорвала отношения с супругом из-за алкоголя.