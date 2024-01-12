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12:51, 12 января 2024Интернет и СМИ

Кушанашвили отреагировал на расставание Кудрявцевой с мужем

Журналист Кушанашвили посочувствовал Кудрявцевой, расставшейся с мужем

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Известный российский журналист Отар Кушанашвили отреагировал на расставание телеведущей Леры Кудрявцевой с мужем Игорем Макаровым. В своем Telegram-канале он посочувствовал ведущей.

«Милая подруженция, держись!» — обратился он к Кудрявцевой, сообщившей о расставании с супругом из-за спиртного.

Журналист добавил, что сам перестал употреблять алкоголь из-за его разрушительного воздействия. Также, по его словам, отказался от выпивки и популярный российский певец Николай Басков.

Кудрявцева сообщила о расставании с Макаровым утром 12 января. Она написала, что разорвала отношения с супругом из-за алкоголя. Ведущая добавила, что не намерена давать комментарии СМИ.

Кудрявцева и Макаров поженились в 2013 году, в 2018-м у них родилась дочь. Этот брак был третьим для телеведущей. Первым ее мужем был музыкант группы «Ласковый май» Сергей Ленюк, вторым супругом стал предприниматель Матвей Морозов.

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      Мария Большакова
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