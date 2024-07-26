Отар Кушанашвили рассказал о химиотерапии

Ведущий Кушанашвили заявил, что легко переживает химиотерапию

Известный телеведущий Отар Кушанашвили, которому диагностировали рак, рассказал о прохождении химиотерапии. Сообщения об этом он опубликовал в своем Telegram-канале.

25 июля он выложил фотографию, на которой лежит на больничной кровати с прикрепленной к телу трубкой. «Битва в самом разгаре», — подписал он публикацию. В следующем сообщении он уточнил, что проходит химиотерапию.

В видео, выложенном 26 июля, Кушанашвили уточнил, что заканчивает первый сеанс курса. При этом ведущий подчеркнул, что легко переживает лечение. «У меня никакого головокружения нет, никакой тошноты, рвотных позывов у меня нет», — поделился он подробностями.

Ранее стало известно, что Кушанашвили переведут в онкологический центр имени Блохина. Племянница Кушанашвили рассказала, что деньги на лечение телеведущего помогали собирать Валерий Меладзе, Николай Басков, Сосо Павлиашвили и другие звезды шоу-бизнеса.

20 июня стало известно, что Кушанашвили госпитализировали. Он сам обратился за медицинской помощью из-за сильных болей в области живота и сердца, после чего его экстренно прооперировали. Позднее его друг Владимир Полупанов рассказал, что у ведущего обнаружили рак.