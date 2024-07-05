Раскрыты подробности лечения Отара Кушанашвили

Телеведущего Отара Кушанашвили переведут в онкологический центр имени Блохина

Известного российского телеведущего Отара Кушанашвили переведут в НМИЦ онкологии имени Блохина. Подробности лечения раскрыты в сообщении Shot в Telegram.

Сообщается, что на протяжении 20 дней ведущему будут ставить капельницы, поднимающие уровень белка в крови. Таким образом Кушанашвили готовят к операции. После этого его переведут в онкологический центр.

Племянница Кушанашвили рассказала, что деньги на лечение ведущего помогали собирать звезды российского шоу-бизнеса. В частности, финансовую помощь оказали певцы Сосо Павлиашвили, Валерий Меладзе, Николай Басков и другие.

До этого телеведущий рассказал о ходе своего лечения. Он заявил, что каждый день борется за выживание. Кушанашвили также призвал россиян следить за своим здоровьем и вовремя обращаться к врачам.

О госпитализации ведущего стало известно 20 июня. Он сам обратился за медицинской помощью из-за болей в области сердца и живота. Его экстренно прооперировали. Позднее его друг Владимир Полупанов сообщил, что у Кушанашвили обнаружили рак.