Попавший в больницу Отар Кушанашвили обратился к россиянам с одной просьбой

Попавший в больницу Отар Кушанашвили призвал россиян следить за здоровьем

Известный телеведущий Отар Кушанашвили, попавший в больницу и перенесший несколько операций, обратился к россиянам с одной просьбой. Сообщение с призывом он опубликовал в своем Telegram-канале.

Кушанашвили заявил, что каждый день участвует в битве за выживание. «Я, например, вижу свою миссию в том, что 300 раз в день услышав слово "онкология", продолжать улыбаться, как клоун из цирка братьев Запашных», — пожаловался он.

Также телеведущий заявил, что попал в больницу из-за собственной беспечности. Он призвал россиян вовремя обращаться к врачам и проходить обследование. «Пожалуйста, не будьте беспечными. Поезжайте вы к этим докторам, к этим людям в белых халатах. Проверяйтесь. Это полдня, час, 45 минут. И вы спасетесь», — посоветовал Кушанашвили.

2 июля ведущий впервые вышел на связь после госпитализации. Он заявил, что намерен победить болезнь и вернуться к работе.

20 июня стало известно, что Кушанашвили экстренно прооперировали. Сообщалось, что ведущий сам обратился за медицинской помощью из-за сильных болей в области живота и сердца. Позднее его друг Владимир Полупанов сообщил, что у ведущего обнаружили злокачественную опухоль.