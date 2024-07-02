Попавший в больницу Отар Кушанашвили вышел на связь

Ведущий Отар Кушанашвили заявил, что победит болезнь и возобновит работу

Известный телеведущий Отар Кушанашвили, который попал в больницу и перенес несколько операций, вышел на связь. Свое обращение он опубликовал в Telegram.

Кушанашвили признался, что испытывает сильную боль, но при этом не теряет уверенности в том, что он выздоровеет. «Я выиграю схватку у этой болезни и вернусь. Люблю», — заключил он. Ведущий также призвал подписчиков ждать возвращения его передачи.

Ранее стало известно, что телеведущему предстоят еще две операции. Ему должны удалить злокачественную опухоль в кишечнике. Близкое окружение ведущего отметило, что у него «боевой настрой».

До этого сообщалось, что у Кушанашвили развился перитонит — опасное для жизни воспаление. Врачам пришлось удалить у ведущего половину желудка из-за кишечной непроходимости.

О том, что Кушанашвили попал в больницу, стало известно 20 июня. Ему провели экстренную операцию. Утверждалось, что ведущий сам обратился за медицинской помощью из-за сильных болей в области сердца и живота. Позднее его друг Владимир Полупанов сообщил, что у Кушанашвили нашли рак.