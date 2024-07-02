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09:23, 2 июля 2024Интернет и СМИ

Стали известны новые подробности о состоянии Кушанашвили

Mash: Отара Кушанашвили прооперируют еще дважды, ему удалят опухоль кишечника

Фото: Edgar Breshchanov / Globallookpress.com

Телеведущего Отара Кушанашвили прооперируют еще дважды. Новые подробности о его состоянии стали известны Mash.

По данным издания, телеведущему должны удалить злокачественную опухоль кишечника. Врачи ставят ему капельницы, чтобы повысить иммунитет и сопротивляемость организма. Иначе, как отмечается в сообщении, журналист может не выдержать две новые операции на ЖКТ.

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Источники из близкого окружения телеведущего сообщили, что состояние шоумена «по-прежнему не очень, но настрой боевой». По словам собеседников издания, ведущий шутит, питается смесями и пьет компот, а также может самостоятельно садиться, но быстро устает.

Отмечается, что Кушанашвили по-прежнему тяжело говорить, но он уже пишет сообщения поклонникам. Близкие навещают его ежедневно.

Ранее сообщалось, что у журналиста развился опасный для жизни воспалительный процесс — перитонит. Кушанашвили перенес несколько операций. В результате врачам пришлось вырезать ему половину желудка из-за непроходимости кишечника.

20 июня стало известно, что ведущего экстренно прооперировали. За несколько дней до госпитализации он пожаловался на сильные боли в районе сердца и живота. Позднее его друг Владимир Полупанов заявил, что у ведущего обнаружили рак.

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      Олег Давыдов
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