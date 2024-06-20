У известного российского телеведущего и журналиста Кушанашвили обнаружили рак

У известного российского телеведущего и журналиста Отара Кушанашвили обнаружили рак, сообщил его друг Владимир Полупанов.

Перед этим его экстренно доставили в больницу Красногорска. Стало известно, что несколько дней назад телеведущий пожаловался на сильные боли в районе сердца и живота и сам поехал в медицинское учреждение.

Увы, самые страшные предположения подтвердились. У Отара Кушанашвили нашли раковую опухоль. Идет операция. Молюсь о здоровье друга. И верю, что он справится. Владимир Полупанов музыкальный обозреватель, друг Кушанашвили

При этом Baza сообщила, что медики на данный момент пока только посоветовали Кушанашвили сдать анализы и биопсию, чтобы подтвердить или опровергнуть рак.

У шоумена могли найти злокачественную опухоль

Злокачественную опухоль, как утверждается, у журналиста выявили в брюшной полости. По одним данным, когда несколько дней назад Кушанашвили приехал в больницу, у него выявили цирроз печени и провели экстренную операцию. Но по другим данным, врачи поставили диагноз «напряженный асцит» (скопление жидкости в брюшной полости). Mash утверждал, что шоумен находится в реанимации.

Также сообщается, что у Кушанашвили диагностировали острую непроходимость кишечника, панкреатит и проблемы с сердцем. По предварительным данным, ведущий находится в сознании. Медики установили Кушанашвили газоотводную трубку и занялись стабилизацией его состояния.

Директор телеведущего Антон Шестак сообщал, что диагноз Кушанашвили пока неизвестен. «Ему было плохо полторы-две недели. Я понял, что тянуть нельзя, уговорил его пойти к врачам, они сказали, что нужна госпитализация. Поехали сразу в больницу, отвезли, перевели в реанимацию», — рассказал Шестак. Информацию о циррозе печени он опроверг.

Кушанашвили избегал врачей

Полупанов также высказался, что у шоумена «целый букет заболеваний» и что тот избегал врачей. «Не помню случая, чтобы он хоть раз сдал анализы или сделал какое-то другое обследование. Врачи говорят, что сильно запустил свои болячки», — пояснил обозреватель.

Держу кулачки, молюсь. И желаю здоровья. Ты должен жить дальше, мой любезный братаныч. Владимир Полупанов музыкальный обозреватель, друг Кушанашвили

Осенью прошлого года Кушанашвили также был госпитализирован прямо из ресторана в центре Москвы. Его продюсер Виктор Ладненко заявлял, что сердечный приступ случился из-за слишком большого объема работы и отсутствия полноценного отдыха. Ладненко также отверг возможные предположения о праздном образе жизни журналиста. «Это не так и полнейшая ложь. Он много и усердно работает», — заявил продюсер.

Позднее Кушанашвили записал видео из автомобиля, на котором в своей привычной экспрессивной манере и с нецензурной лексикой призвал не распространять слухи о его здоровье. Он заявил, что людям придется очень долго ждать, пока он заболеет. «Меня зовут Отар Кушанашвили, и я только начинаю жить», — заключил он.