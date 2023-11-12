«Меня зовут Отар Кушанашвили, и я только начинаю жить» Шоумен попал в больницу, но говорит, что здоров

Кушанашвили ответил на сообщения о госпитализации словами «я полон сил и огня»

Российский телеведущий и шоумен Отар Кушанашвили вечером 12 ноября был госпитализирован в Москве с подозрением на инфаркт. Его доставили в Боткинскую больницу из ресторана в центре столицы. Что же случилось с шоуменом, не до конца понятно. Его продюсер говорит, что в больничной палате, сам Кушанашвили в обращении из автомобиля утверждает, что едет домой.

Продюсер объяснил болезнь Кушанашвили работой

Продюсер телеведущего Виктор Ладненко сообщил, что причиной болезни 53-летнего Кушанашвили стали большой объем работы и отсутствие полноценного отдыха. По словам Ладненко, он смотрел с Кушанашвили футбол в ресторане, но уехал после первого тайма и о случившемся с шоуменом узнал из новостей.

Даже у такого с виду железного Кушанашвили просто не выдержало сердце Виктор Ладненко Продюсер Отара Кушанашвили

Кушанашвили записал матерное видео о своем здоровье

Через несколько часов после сообщений о госпитализации в Telegram-канале Кушанашвили появилась видеозапись с обращением телеведущим. В своей привычной экспрессивной манере он призвал не распространять слухи о его здоровье.

Свое обращение шоумен сопровождал нецензурной лексикой. В частности, вперемешку с матерщиной заявил, что людям придется очень долго ждать, пока он заболеет. Как сказал сам шоумен: «Я полон сил и огня».

Свое обращение Кушанашвили записал из автомобиля. Своим зрителям он сам предложил оценить, похож ли он на «хворого» человека. В конце записи шоумен выдал цитату, которая, наверняка, войдет в золотой фонд высказываний российского шоу-бизнеса.

Меня зовут Отар Кушанашвили, и я только начинаю жить Отар Кушанашвили

Кушанашвили удалось побороть наркотическую зависимость

В 2021 году Кушанашвили рассказал, что ему удалось побороть наркотическую зависимость, на это ему понадобилось около трех лет. По его словам, к употреблению наркотиков его подтолкнули личные проблемы, в частности, смерть родителей. Однако шоумен все же смог избавиться от зависимости, по его словам, наркотики — путь в никуда.

Также у телеведущего были проблемы с алкоголем. Но он решил, что надо отказываться от употребления горячительных напитков и наркотиков после двух передозировок.