Отар Кушанашвили вышел на связь после госпитализации

Российский журналист Отар Кушанашвили вышел на связь после госпитализации. Он опубликовал в своем Telegram-канале видео, в котором в экспрессивной манере просит не распространять слухи о его здоровье.

Кушанашвили заявил, что он в ярости и пообещал похоронить всех, кто распространяет «грязные слухи». Он спросил у зрителей, похож ли он на хворого человека.

Закончил свою тираду шоумен словами: «Меня зовут Отар Кушанашвили и я только начинаю жить».

О госпитализации Кушанашвили рассказывал его продюсер Виктор Ладненко. По его словам, проблемы с сердцем у шоумена начались из-за большого объема работы.

Кушанашвили был доставлен в московскую больницу вечером 12 ноября. Предположительно, у него случился инфаркт.