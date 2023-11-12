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02:08, 13 ноября 2023Интернет и СМИ

Отар Кушанашвили вышел на связь после госпитализации

Отар Кушанашвили вышел на связь после госпитализации
Отар Кушанашвили

Отар Кушанашвили. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Российский журналист Отар Кушанашвили вышел на связь после госпитализации. Он опубликовал в своем Telegram-канале видео, в котором в экспрессивной манере просит не распространять слухи о его здоровье.

Кушанашвили заявил, что он в ярости и пообещал похоронить всех, кто распространяет «грязные слухи». Он спросил у зрителей, похож ли он на хворого человека.

Закончил свою тираду шоумен словами: «Меня зовут Отар Кушанашвили и я только начинаю жить».

О госпитализации Кушанашвили рассказывал его продюсер Виктор Ладненко. По его словам, проблемы с сердцем у шоумена начались из-за большого объема работы.

Кушанашвили был доставлен в московскую больницу вечером 12 ноября. Предположительно, у него случился инфаркт.

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      Марина Совина
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