Раскрыты новые подобности о состоянии Отара Кушанашвили

Mash: у телеведущего Отара Кушанашвили развился перитонит

Новые подобности о состоянии телеведущего Отара Кушанашвили раскрыл Mash. По информации Telegram-канала, у журналиста развилось опасное для жизни заболевание — перитонит.

По информации источника издания, Кушанашвили перенес несколько операций. В результате врачам пришлось вырезать ему половину желудка из-за непроходимости кишечника. Отмечается, что впереди его ждет еще одно хирургическое вмешательство — удаление злокачественной опухоли из кишечника.

Как сообщили в близком окружении телеведущего, он находится в реанимации, приходит в себя, но не может разговаривать. С родственниками он общается с помощью взглада.

Ранее, 20 июня, стало известно, что телеведущего экстренно прооперировали. Кушанашвили сам обратился в медучреждение за помощью.