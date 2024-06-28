Племянница Кушанашвили рассказала о его состоянии

Племянница журналиста Отара Кушанашвили сообщила, что ему стало лучше

Племянница госпитализированного телеведущего и журналиста Отара Кушанашвили рассказала о его состоянии. Об этом сообщает RT.

По словам родственницы журналиста, ему стало лучше. Другие подробности не приводятся.

Ранее издание Mash заявило, что у Кушанашвили развился перитонит. По данным издания, врачам пришлось вырезать телеведущему половину желудка из-за непроходимости кишечника. Также отмечалось, что Кушанашвили постепенно приходит в себя и общается с родственниками с помощью взгляда.

20 июня стало известно, что журналиста экстренно прооперировали. Уточнялось, что за несколько дней до этого Кушанашвили пожаловался на сильные боли в районе сердца и живота. Спустя некоторое время после госпитализации его друг Владимир Полупанов сообщил, что у ведущего обнаружили рак. Однако племянница Кушанашвили не подтвердила эту информацию. Она также опровергла утверждения о том, что у журналиста диагностировали цирроз печени.