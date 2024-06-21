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15:22, 21 июня 2024Интернет и СМИ

Племянница Кушанашвили раскрыла подробности его состояния

Племянница ведущего Отара Кушанашвили заявила, что он остается без сознания

Фото: Edgar Breshchanov / Globallookpress.com

Племянница ведущего Отара Кушанашвили раскрыла подробности его состояния. Ее слова передает RT.

Она заявила, что ведущий остается без сознания в реанимации. Она уточнила, что Кушанашвили в тяжелом состоянии.

Родственница уточнила, что операция прошла успешно. При этом она назвала преждевременными заявления о том, что найденная у ведущего опухоль — злокачественная. Собеседница RT заявила, что об этом будет известно из результатов биопсии через неделю.

Кроме того, она опровергла сведения о том, что у Кушанашвили обнаружили цирроз печени. Племянница шоумена добавила, что последние две недели журналист жаловался на плохое самочувствие.

Ранее друг журналиста Владимир Полупанов рассказал, что Кушанашвили прооперировали. Он также рассказал, что его состояние было стабильным.

20 июня стало известно, что Кушанашвили провели экстренную операцию. Сообщалось, что он сам обратился за медицинской помощью. Врачи диагностировали у ведущего острую кишечную непроходимость, а также сопутствующие патологии. Позднее Полупанов сообщил, что медики нашли у ведущего злокачественную опухоль.

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