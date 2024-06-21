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10:37, 21 июня 2024Интернет и СМИ

Раскрыты новые подробности о состоянии Отара Кушанашвили

Журналист Полупанов: Кушанашвили прооперировали, состояние стабильное

Фото: Елена Никитченко / Коммерсантъ

Телеведущего Отара Кушанашвили, у которого ранее обнаружили рак, прооперировали. Об этом сообщил его друг, журналист Владимир Полупанов на своей странице во «ВКонтакте».

Полупанов заявил, что состояние ведущего после операции стабильное. По словам Полупанова, к лечению Кушанашвили подключились опытные врачи.

Друг ведущего рассказал, что многие артисты, в том числе певцы Николай Басков и Валерий Меладзе, предложили финансовую помощь. «Слава Богу, у нас в стране бесплатная качественная медицина. Деньги не потребовались. Уверен, что врачи сделают все возможное», — раскрыл журналист новые подробности о состоянии Кушанашвили.

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Ранее Полупанов сообщил, что у Кушанашвили обнаружили рак. Он утонил, что врачи обнаружили злокачественную опухоль в брюшной полости. Отмечалось, что ведущего оперируют.

20 июня появилась информация о том, что Кушанашвили экстренно прооперировали. Утверждалось, что врачи диагностировали у шоумена острую кишечную непроходимость, а также сопутствующие патологии, такие как панкреатит и цирроз печени. Однако директор Кушанашвили Антон Шестак опроверг сведения о циррозе у ведущего.

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      Мария Большакова
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