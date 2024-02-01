Правда ли, что нервные клетки не восстанавливаются, а все болезни — от нервов? Объясняют врачи

Невролог Ткачев: стресс может испортить характер и поведение человека

Миллионы россиян уверены, что нервные клетки не восстанавливаются — по крайне мере, так утверждалось в рекламе, которая многие годы назад звучала из каждого телевизора. Правда ли это и какие еще укоренившиеся в обществе убеждения о том, как работает нервная система человека и как нужно бороться со стрессом, давно требуют проверки на актуальность, «Лента.ру» выясняла у врачей.

Нервные клетки правда не восстанавливаются?

Невролог Европейского медицинского центра (ЕМС) Александр Щелухин заверил, что миф о том, что нервные клетки не восстанавливаются, уже давно опровергли. Однако, как уточнил доктор, скорость этого процесса зависит от их типа.

«Есть простые нервные клетки: из спинного мозга их единственный отросток идет к мышце, которая управляет, например, фалангой одного из мизинцев. Если такая клетка повредится, то она быстро и легко восстановится», — объяснил врач. Однако существуют нейроны с более сложным строением. Они участвуют в высшей когнитивной деятельности — работе сознания, интеллекта, памяти.

Если они повреждаются, то для их восстановления организму необходимо отрастить десятки тысяч нервных отростков. Это, по словам Щелухина, сложно и трудоемко

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В качестве примера врач привел ситуацию, когда у человека повредились нервные клетки, отвечающие за процесс ходьбы. «Вместо поврежденных клеток могут появиться новые, но только учиться ходить им придется заново. Есть вероятность, что новые нейроны восстановятся частично и ходьба на рефлекторном уровне будет невозможна», — объяснил Щелухин.

Именно поэтому и появился миф, что нервные клетки не восстанавливаются. Нейроны восстанавливаются, но это процесс длительный и трудный. Так, после инсульта люди несколько лет учатся заново передвигаться. Неврологи в процессе восстановления пациентов мыслят месяцами и даже годами Александр Щелухин невролог

Нейрохирург Маниш Шарма в своей работе, опубликованной на сайте Mayo Clinic Health System, уточнил, что даже при необратимом повреждении клеток центральной нервной системы она может реорганизоваться. Проще говоря, когда одна область мозга не сможет выполнять свои функции, другие неповрежденные области возьмут управление на себя.

Из-за нервов могут возникать болезни?

Многие специалисты соглашаются с тем, что постоянный стресс вреден для здоровья. По словам Щелухина, любой стресс и риск (даже выход на улицу в холодную погоду) активизируют работу надпочечников, которые начинают выделять гормоны стресса адреналин и кортизол. Они увеличивают интенсивность работы сердечно-сосудистой системы, повышают артериальное давление, учащают пульс и увеличивают циркуляцию крови. Таким образом организм готовится спасаться от опасности, объяснил врач.

Из-за выброса гормонов повышается уровень тревожности, организм переходит в энергозатратный и отчасти самодеструктивный режим работы. Но на короткое время, только чтобы спастись от угрожающих обстоятельств Александр Щелухин невролог

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Когда человек долго нервничает, это негативно влияет на его иммунную систему и ЖКТ. «Если люди живут в непрерывном стрессе, то тело постоянно готовится к худшему и экономит ресурсы на всем», — предупредил доктор.

Постоянный стресс также увеличивает риск развития ожирения, болезней сердца, астмы, болезни Альцгеймера, диабета и депрессии, добавил клинический психолог Джозеф Голдберг.

Таблетки «от нервов» помогут справиться со стрессом?

Многие люди уверены, что справиться со стрессом можно с помощью БАДов, лекарств и народных средств, отметила врач общей практики, доктор медицинских наук Светлана Каневская. Однако это не совсем так, заявила врач.

Например, прием глицина в таблетках не имеет смысла, потому что его молекулы почти не проникают через гематоэнцефалический барьер, объяснила терапевт. К тому же нет исследований, подтверждающих эффективность глицина, добавила Каневская.

Во многих странах глицин используют в качестве раствора для орошения при урологических процедурах

«Лучше неэффективного БАДа использовать травы, но только как дополнение к другим методам. Самые эффективные травы: зверобой, шикша (водяника), валериана и пустырник. Они оказывают положительное влияние на нервную систему, обладают успокаивающим действием и стабилизируют работу нервной системы», — заверила врач.

В то же время она отметила, что способы борьбы со стрессом и нервным напряжением зависят от многих факторов. Те, у кого стресс стал хроническим, в первую очередь должны пройти медицинский осмотр. «Например, пациент с проблемами пищеварения, вызванными стрессом, может начать принимать лекарства, изменить свое питание, а также сосредоточиться на дополнительных методах снижения стресса», — объяснила Каневская.

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Невролог, физиотерапевт, рефлексотерапевт Александр Ткачев добавил, что эффективное лечение стресса и нервного напряжения требует комплексных мер. «Комплексное лечение подразумевает индивидуальный подход, который основывается на уникальных потребностях и обстоятельствах каждого пациента», — уточнил доктор.

В целом же бороться со стрессом помогут физические упражнения, правильное питание, соблюдение режима сна и бодрствования и позитивное мировоззрение, рассказала Каневская.

Рассматривайте проблемы как возможности и точки роста. Это важные аспекты сохранения позитивного настроя и возможность минимизировать стресс. Установление реалистичных ожиданий и позитивное переосмысление вашего взгляда на стрессовые ситуации могут сделать жизнь более управляемой Светлана Каневская терапевт, доктор медицинских наук

Помогает ли алкоголь снять стресс?

«От многих людей можно услышать: мне нужно выпить вина (пива и так далее), чтобы расслабиться. И на самом деле на первом этапе алкоголь помогает снять напряжение, расслабиться. Однако за этим следуют опустошение, плохое настроение, а зачастую и тяжелое похмелье», — рассказала психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Ирина Крашкина.

До 3 недель требуется организму на полное восстановление после употребления даже небольшой дозы алкоголя

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По данным многочисленных исследований, алкоголь действует на всех людей по-разному. Так, одним он в короткий промежуток времени помогает снять нервное напряжение, у других не облегчает состояние, у третьих — усугубляет стресс.

Однако, как объяснила Крашкина, за чувством облегчения и эйфории, которые может вызывать спиртное, неизбежно приходит упадок настроения. Врач призвала понимать, что алкоголь не помогает в решении проблем, которые вызывают стресс. А это значит, что, когда человек трезвеет, невзгоды наваливаются на него с новой силой. Если не работать с этими проблемами, то возникает риск все чаще употреблять алкоголь при нервном напряжении, предупредила психотерапевт.

Наверняка многие замечали, что во время употребления алкоголя люди начинают больше курить. Закурить могут даже те, кто не имеет такой привычки. И этот «коктейль» становится причиной психологической зависимости Ирина Крашкина психотерапевт

Доктор медицины Киртли Паркер Джонс отметила, что алкоголь в качестве способа борьбы со стрессом может приводить у еще одному негативному последствию — нарушению сна. Сначала он может клонить в сон, но потом, напротив, мешает выспаться. «Люди просыпаются в два или три часа ночи с сильно бьющимся сердцем и не могут уснуть. И это еще один довод в пользу того, что привычку запивать стресс алкогольными напитками следует заменить более здоровыми методами борьбы с нервным напряжением» — заверила она.

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Содержащийся в алкоголе этанол негативно воздействует на нервную систему, угнетает ее работу. И чем чаще человек выпивает, тем хуже функционируют его нервная система и мозг

В качестве здоровых альтернатив алкоголю людям, которые испытывают стресс, Крашкина рекомендовала отправляться на прогулку, переключать внимание на позитивные эмоции (например хобби) и стараться оценивать ситуацию с разных точек зрения. Если же эти способы не помогают, то она посоветовала обратиться за помощью к психологу, психотерапевту или наркологу.

«Ни один врач не скажет, что алкоголь полезен для здоровья. Употреблять его нужно как можно реже или следует вовсе отказаться от него. Особенно людям, например, с хроническими заболеваниями», — заключила врач.

Из-за нервного напряжения меняется характер человека?

Стресс действительно оказывает значительное влияние на характер человека, отметил невролог Ткачев. Например, стресс может делать людей раздражительными или импульсивными, а тревога — застенчивыми или неуверенными в себе.

В стрессовых ситуациях даже спокойный в обычное время человек может вести себя агрессивно или принимать поспешные решения. Эмоциональное состояние влияет на то, как мы взаимодействуем с другими людьми и реагируем на окружающий мир Александр Ткачев невролог

А вот серьезные психологические проблемы, такие как депрессия или психозы, могут возникать не только у людей, которые постоянно нервничают или пребывают в тревоге. По словам Ткачева, эти состояния могут развиться у любого человека вне зависимости от его уровня нервозности или эмоциональной стабильности. Депрессия и психозы могут быть вызваны различными факторами, включая генетическую предрасположенность, химический дисбаланс в мозге или травмирующие события.